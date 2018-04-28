Якутский суд поместил под домашний арест двух депутатов

Суд поместил под домашний арест двух якутских депутатов, обвиняемых в получении взятки. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального СУ СК РФ.

Подозреваемые вину не признали. Обвинение им предъявили 27 апреля. Расследование уголовного дела продолжается по статье «Получение взятки».

Правоохранители задержали двух народных депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии . Было установлено, что руководитель одного из акционерных обществ обратился к ним с просьбой об увеличении финансирования предприятия. Депутаты потребовали взятку в особо крупном размере.

Ранее директор учебного центра по подготовке охранников попался на взятке в столице Приморья. Структуре грозит штраф в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.