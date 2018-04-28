Житель Анучинского района обокрал храм в Приморском крае

Ранее уже судимый за совершение имущественных преступлений мужчина опять пошел на преступление и ограбил церковь на территории села Яковлевка. Об этом сообщил сайт УМВД России по Приморскому краю.

Добычей грабителя стали деньги и ювелирные изделия на сумму 200 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать разорителя церкви.

Задержанный не стал отпираться и во всем сознался. Большую часть похищенного злоумышленник продал, а деньги потратил.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский», задержанного также проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.