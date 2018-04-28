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Житель Анучинского района обокрал храм в Приморском крае
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Житель Анучинского района обокрал храм в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ранее уже судимый за совершение имущественных преступлений мужчина опять пошел на преступление и ограбил церковь на территории села Яковлевка. Об этом сообщил сайт УМВД России по Приморскому краю.
Добычей грабителя стали деньги и ювелирные изделия на сумму 200 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать разорителя церкви.
Задержанный не стал отпираться и во всем сознался. Большую часть похищенного злоумышленник продал, а деньги потратил.
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.
Пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский», задержанного также проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Жительница города Дальнегорска угнала машину у подружки, а заодно и три телефона прихватила. Правоохранителям призналась, что просто захотела покататься.
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