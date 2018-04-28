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Пьянка двух жителей Коченево закончилась поножовщиной
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Пьянка двух жителей Коченево закончилась поножовщиной 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
27 апреля задержан 44-летний житель районного поселка Коченево, который вечером поссорился со своим односельчанином.
Вечером оба непринужденно распивали алкоголь. Но очень быстро пьяная беседа переросла в открытый конфликт. И мужчина ни с того ни с сего засадил нож прямо в грудь своему 44-летнему собутыльнику. Интересно, что раньше подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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