Пьянка двух жителей Коченево закончилась поножовщиной

27 апреля задержан 44-летний житель районного поселка Коченево , который вечером поссорился со своим односельчанином.

Вечером оба непринужденно распивали алкоголь. Но очень быстро пьяная беседа переросла в открытый конфликт. И мужчина ни с того ни с сего засадил нож прямо в грудь своему 44-летнему собутыльнику. Интересно, что раньше подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.