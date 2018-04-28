Пьянка двух жителей Коченево закончилась поножовщиной 

27 апреля задержан 44-летний житель районного поселка Коченево, который вечером поссорился со своим односельчанином.
Вечером оба непринужденно распивали алкоголь. Но очень быстро пьяная беседа переросла в открытый конфликт. И мужчина ни с того ни с сего засадил нож прямо в грудь своему 44-летнему собутыльнику. Интересно, что раньше подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.