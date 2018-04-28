Ещё
Альфонс обокрал заочницу и бросил на вокзале Новосибирск-Главный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альфонс обокрал заочницу и бросил на вокзале Новосибирск-Главный 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На вокзале Новосибирск-Главный спасли брошенную возлюбленным женщину, которую кавалер обокрал, а сам укатил на юг. Железнодорожный суд вынес приговор в отношении 31-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края. Мужчина обвинялся в мошенничестве.
Сотрудники линейного отдела МВД на станции Новосибирск установили, что заключенный, находясь в местах лишения свободы, познакомился посредством переписки с 37-летней жительницей Алтайского края. После освобождения мужчина решил приехать к своей заочнице. На приобретение билета она перечислила ему 20 тысяч рублей.
По приезду на Алтай коварный мужчина предложил ей переехать вместе с ним в Буденновск. Женщина, конечно же, согласилась. Оставив своих троих малолетних детей у родственников, романтичная натура отправилась вместе с новоиспеченным кавалером в Новосибирск.
На вокзале Новосибирск-Главный пара сдала вещи в багаж. После чего мужчина, забрав у своей спутницы все деньги и мобильный телефон, оставил ее в зале ожидания, — рассказывает представитель окружного управления МВД на транспорте Анна Щербакова. — Мужчина пообещал вернуться. Прождав жениха несколько часов, женщина приступила к его поискам. Сначала он выходил на связь, однако в дальнейшем отключил мобильный телефон».
В ходе проведения оперативных мероприятий транспортные полицейские установили местонахождение злоумышленника. К тому времени он уже был арестован и находился под следствием за совершение особо тяжкого преступления на территории Ставропольского края. Для рассмотрения уголовного дела по факту мошенничества фигурант был этапирован в Новосибирск.
Железнодорожный районный суд приговорил альфонса к двум годам лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний обвиняемый в общей сложности получил срок 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Три года зоны: замглавы Чановского района улучшила жилищные условия Подросткам, порезавшим ради 700 рублей таксистку, вынесли приговор Шумный сосед выбросил пенсионера-тихоню в помойку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост345
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»171
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт67
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»104
Майские пенсии доставят по особому графику145
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение