В Сети начали сбор денег семье убитого в Екатеринбурге бизнесмена

В Сети начался сбор средств для семьи убитого накануне бизнесмена Павла Неверова. По словам друзей семьи, все банковские карты предпринимателя сейчас заблокированы, а его супруга осталась без денег с тремя детьми.

— Со вчерашнего дня у меня не умолкает телефон. Маша (жена Неверова. — Прим.ред.) осталась одна с тремя детьми, поэтому сколько нужно собрать — вопрос риторический. Похороны и поминки будут также отдельно организовывать друзья. Деньги выслали более 150 человек, — рассказала «Нашей Газете» Олеся Журкевич, собирающая деньги с разрешения семьи убитого бизнесмена.

Все, кто хочет отправить деньги семье убитого, могут перевести средства на карту 4276 1627 1975 1999.

Напомним, что по некоторым данным, Павел Неверов был застрелен бывшим партнером по бизнесу Олегом Елкиным, который попытался покончить с собой после убийства и позже скончался в больнице.

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