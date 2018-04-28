Мошенник и сотрудница банка украли у пенсионерки больше миллиона рублей в Находке 

Житель Находки узнал, что у знакомой пожилой женщины есть крупная денежная сумма. Он подговорил сотрудницу банка и злоумышленники вдвоем обокрали пенсионерку. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на краевую прокуратуру.
По версии следствия, фигурант, узнав о наличии у его знакомой пенсионерки крупной суммы, вырученной от продажи квартиры, решил совершить хищение денежных средств
— прокуратура.
Злоумышленник сговорился сотрудницей банка, чтобы она, используя логин и пароль пожилой женщины, перевела деньги потерпевшей на их банковские карты.
В итоге мошенники получили больше миллиона рублей. Все потери пострадавшей женщине возместил банк.
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