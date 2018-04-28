Ещё
Боеприпасы обнаружены в одном из скверов Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боеприпасы обнаружены в одном из скверов Москвы 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В одном из скверов на северо‐востоке Москвы обнаружены странные предметы, которые предположительно являются боеприпасами от автомата.
Опасная находка обнаружена по адресу Новый Берингов проезд. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которыми была оцеплена территория.
Также к месту обнаружения предметов были вызваны криминалисты. После визуального осмотра, найденные экземпляры вызвали опасения специалистов. Они сообщили о необходимости вызова взрывотехников.
Оцепление в сквере будет снято только после того, как сотрудниками правоохранительных служб будут завершены все необходимые работы.
Сотрудники МВД задержали краснодарца, хранившего в доме оружие и боеприпасы. 56‐летний местный житель пояснил, что снаряжение — это просто коллекция. Сотрудниками уголовного розыска МВД у мужчины было изъято более 10 единиц охолощенного и пневматического оружия, около 25 штык-ножей, более тысячи патронов и три пистолета. Экспертиза показала, что пистолеты огнестрельные.
360tv.ru: последние новости
Китаец зарезал семь школьников в провинции Шэнси Мужчина не смог пережить расставание и зарезал супругу во Владивостоке Молодой человек задушил 18‐летнюю подругу в Нижнем Тагиле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост163
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35113
Майские пенсии доставят по особому графику126
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт52
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»66
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение