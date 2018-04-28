Боеприпасы обнаружены в одном из скверов Москвы 

В одном из скверов на северо‐востоке Москвы обнаружены странные предметы, которые предположительно являются боеприпасами от автомата.
Опасная находка обнаружена по адресу Новый Берингов проезд. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которыми была оцеплена территория.
Также к месту обнаружения предметов были вызваны криминалисты. После визуального осмотра, найденные экземпляры вызвали опасения специалистов. Они сообщили о необходимости вызова взрывотехников.
Оцепление в сквере будет снято только после того, как сотрудниками правоохранительных служб будут завершены все необходимые работы.
Сотрудники МВД задержали краснодарца, хранившего в доме оружие и боеприпасы. 56‐летний местный житель пояснил, что снаряжение — это просто коллекция. Сотрудниками уголовного розыска МВД у мужчины было изъято более 10 единиц охолощенного и пневматического оружия, около 25 штык-ножей, более тысячи патронов и три пистолета. Экспертиза показала, что пистолеты огнестрельные.