Боеприпасы обнаружены в одном из скверов Москвы

В одном из скверов на северо‐востоке Москвы обнаружены странные предметы, которые предположительно являются боеприпасами от автомата.

Опасная находка обнаружена по адресу Новый Берингов проезд. На место приехали сотрудники правоохранительных органов , которыми была оцеплена территория.

Также к месту обнаружения предметов были вызваны криминалисты. После визуального осмотра, найденные экземпляры вызвали опасения специалистов. Они сообщили о необходимости вызова взрывотехников.

Оцепление в сквере будет снято только после того, как сотрудниками правоохранительных служб будут завершены все необходимые работы.

Сотрудники МВД задержали краснодарца, хранившего в доме оружие и боеприпасы. 56‐летний местный житель пояснил, что снаряжение — это просто коллекция. Сотрудниками уголовного розыска МВД у мужчины было изъято более 10 единиц охолощенного и пневматического оружия, около 25 штык-ножей, более тысячи патронов и три пистолета. Экспертиза показала, что пистолеты огнестрельные.