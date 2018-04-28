СМИ сообщили об увеличении числа жертв нападения у китайской школы

В результате нападения рядом с одной из общеобразовательных школ на северо-западе Китая погибли девять человек. Число жертв трагедии увеличилось, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

По данным местных властей, среди погибших числятся семь девочек и два мальчика.

Ранее сообщалось о семи умерших и 19 раненых.

Нападение рядом с общеобразовательной школой в городе Юйлинь в провинции Шэнси произошло в минувшую пятницу, около 18:10 по местному времени.

Неизвестный набросился с ножом на подростков и зарезал несколько детей. 28-летнего подозреваемого задержали полицейские. Его личность удалось установить. Убийцей оказался местный житель по фамилии Чжао.

По предварительной версии, он мог напасть на школьников из-за мести: таким образом молодой человек хотел отомстить за собственные унижения в годы учебы, уточнил портал Sina.

На детей он напал внезапно, когда те возвращались домой из школы. На месте от полученных ран скончались сем