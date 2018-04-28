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СМИ сообщили об увеличении числа жертв нападения у китайской школы
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СМИ сообщили об увеличении числа жертв нападения у китайской школы 

360tv.ru 45 минут назад
В результате нападения рядом с одной из общеобразовательных школ на северо-западе Китая погибли девять человек. Число жертв трагедии увеличилось, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.
По данным местных властей, среди погибших числятся семь девочек и два мальчика.
Ранее сообщалось о семи умерших и 19 раненых.
Нападение рядом с общеобразовательной школой в городе Юйлинь в провинции Шэнси произошло в минувшую пятницу, около 18:10 по местному времени.
Неизвестный набросился с ножом на подростков и зарезал несколько детей. 28-летнего подозреваемого задержали полицейские. Его личность удалось установить. Убийцей оказался местный житель по фамилии Чжао.
По предварительной версии, он мог напасть на школьников из-за мести: таким образом молодой человек хотел отомстить за собственные унижения в годы учебы, уточнил портал Sina.
На детей он напал внезапно, когда те возвращались домой из школы. На месте от полученных ран скончались сем
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