Допустившим убийство пауэрлифтера Драчёва охранникам может грозить до пяти лет тюрьмы

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении охранников, которые не предотвратили преступление, приведшее к убийству чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва в августе 2017 года.

«Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны по Хабаровску . Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате неисполнения сотрудниками полиции обязанностей, во время драки Драчёв был убит.

«За совершенное преступление обвиняемым грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы», — подчеркнули в прокуратуре

Драчёв был убит в ходе драки, которая произошла 20 августа 2017 года в центре Хабаровска.