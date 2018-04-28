60‐летнего мужчину задержали за хулиганство в Уссурийске

В отношении хулигана сотрудники Росгвардии вынуждены были составить административный протокол за хулиганство. Об этом сообщил сайт PrimaMedia со ссылкой на официальную группу краевого Управления Росгвардии в соцсети.

Как стало известно, на пульт централизованной охраны в городе Уссурийск поступил сигнал, сработала тревожная кнопка в такси.

Тревожная кнопка встроена в приложение мобильного устройства водителя. В критический момент работник нажимает на кнопку вызова и на пульт централизованной охраны поступает сигнал «Тревога»

— пресс-служба Росгвардии Приморья.

Оперативно прибывшие правоохранители задержали буйного пассажира, который пытался повредить машину такси, отказался оплачивать проезд и выражался нецензурно. Правонарушителя за хулиганское поведение привезли в полицию, где составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Хулиганство).