Мужчина не смог пережить расставание и зарезал супругу во Владивостоке

Жительница Владивостока после ссоры переехала на время к своей матери. Супруг женщины не вынес разлуки и пришел к ней в квартиру улице Спортивной. Вместо примирения произошло жестокое убийство. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на краевую прокуратуру.

Фигурант нанес своей супруге свыше 20 ударов кухонным ножом в различные участки тела. От полученных повреждений и обильной кровопотери женщина умерла на месте

По данным надзорного органа, орудие убийства мужчина выбросил в реку. Потом он позвонил родным и рассказал о совершенном им убийстве супруги.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Гособвинитель передал материалы дела в суд.

В Нижнем Тагиле несовершеннолетний задушил 18-летнюю знакомую девушку. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства убийства.