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Мужчина не смог пережить расставание и зарезал супругу во Владивостоке
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Мужчина не смог пережить расставание и зарезал супругу во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Владивостока после ссоры переехала на время к своей матери. Супруг женщины не вынес разлуки и пришел к ней в квартиру улице Спортивной. Вместо примирения произошло жестокое убийство. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на краевую прокуратуру.
Фигурант нанес своей супруге свыше 20 ударов кухонным ножом в различные участки тела. От полученных повреждений и обильной кровопотери женщина умерла на месте
— прокуратура Приморского края.
По данным надзорного органа, орудие убийства мужчина выбросил в реку. Потом он позвонил родным и рассказал о совершенном им убийстве супруги.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Гособвинитель передал материалы дела в суд.
В Нижнем Тагиле несовершеннолетний задушил 18-летнюю знакомую девушку. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства убийства.
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