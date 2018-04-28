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Во Владивостоке учебному центру грозит крупный штраф
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Во Владивостоке учебному центру грозит крупный штраф 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, занимающегося подготовкой специалистов охранных структур, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Генеральный директор указанного учреждения передал свыше 1,7 миллионов рублей в качестве взятки сотруднику центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Прокурором города, учитывая данные обстоятельства, принято решение о вынесении в отношении юридического лица — учебного центра, занимающегося подготовкой специалистов охранных структур, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
По результатам его судебного рассмотрения указанная организация дополнительного профессионального образования подвергнута штрафу в размере 20 миллионов рублей.
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