Во Владивостоке учебному центру грозит крупный штраф

, занимающегося подготовкой специалистов охранных структур, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Генеральный директор указанного учреждения передал свыше 1,7 миллионов рублей в качестве взятки сотруднику центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокурором города, учитывая данные обстоятельства, принято решение о вынесении в отношении юридического лица — учебного центра, занимающегося подготовкой специалистов охранных структур, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По результатам его судебного рассмотрения указанная организация дополнительного профессионального образования подвергнута штрафу в размере 20 миллионов рублей.