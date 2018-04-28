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Сотрудники Росгвардии в Хабаровске могут пойти под суд
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Сотрудники Росгвардии в Хабаровске могут пойти под суд 

ТАСС 29 минут назад
ХАБАРОВСК, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, наблюдавших за дракой, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом сообщает в субботу прокуратура Хабаровского края.
Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу. Его действия квалифицируются как убийство из хулиганских побуждений.
"Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны по Хабаровску (подразделение Росгвардии — прим. ТАСС). Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность»)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в день гибели Драчева обвиняемые прибыли по вызову к зданию одного из центральных хабаровских торговых центров. Они видели драку между Драчевым и Аллахверановым, но не задержали их и ушли. В результате «один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел».
Сотрудникам Росгвардии грозит до пяти лет лишения свободы.
Дело в отношении Аллахверанова в настоящее время рассматривается в Хабаровском краевом суде. Как уточнил ТАСС адвокат Аллахверанова Константин Лысенко, продолжается допрос свидетелей.
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