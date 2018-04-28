Сотрудники Росгвардии в Хабаровске могут пойти под суд

ХАБАРОВСК , 28 апреля. / ТАСС /. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, наблюдавших за дракой, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев . Об этом сообщает в субботу прокуратура Хабаровского края.

Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу. Его действия квалифицируются как убийство из хулиганских побуждений.

"Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны по Хабаровску (подразделение Росгвардии — прим. ТАСС). Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность»)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в день гибели Драчева обвиняемые прибыли по вызову к зданию одного из центральных хабаровских торговых центров. Они видели драку между Драчевым и Аллахверановым, но не задержали их и ушли. В результате «один из конфликтующих беспрепятственно реализовал свой преступный умысел».

Сотрудникам Росгвардии грозит до пяти лет лишения свободы.