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Попытка нажиться на кофе закончилась судом для девушек из Приморья
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Попытка нажиться на кофе закончилась судом для девушек из Приморья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Три жительницы города Артема осуждены 2 года лишения свободы условно по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Фигурантки дела совершили преступление в августе 2017 года в магазине «Кофе». Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на краевую прокуратуру.
Злоумышленницы действовали по предварительной договоренности.
Одна из фигуранток дала продавцу магазина пять тысяч рублей за упаковку молотого кофе за 300 рублей. Девушка получила сдачу 4700 рублей, а затем убрала три тысячи. Оставшиеся 1700 рублей она свернула и вернула продавцу вместе с кофе, заявив, что ее не устраивает вид кофе
— прокуратура Приморского края.
В это же время ее подельницы активно отвлекали внимание продавца, задавая вопросы о товарах, чем воспрепятствовали проверке возвращенных в качестве сдачи денег.
Получив свои пять тысяч рублей, все трое аферисток скрылись.
Первореченский райсуд города Владивостока признал всех трех приятельниц виновными и назначил каждой условное наказание по два года лишения свободы.
Школьники из Одинцова поймали мужчину, посягнувшего на имущество женщины, и передали его в руки правоохранителей.
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