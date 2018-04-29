В Белгороде 23-летний ревнивец зарезал свою возлюбленную

Белгороде местного жителя подозревают в убийстве его возлюбленной, сообщает «Инфореактор».

Как стало известно, уроженка Белгорода обнаружила в квартире дома по улице Красносельской труп своей 20-летней падчерицы. К месту происшествия были направлены сотрудники полиции, которые оперативно установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 23-летний житель Ракитянского района, который состоял в отношениях с погибшей.

По версии следствия, мужчина на почве ревности нанес девушке многочисленные удары ножом в голову, шею, туловище и руки. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.