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В Белгороде 23-летний ревнивец зарезал свою возлюбленную
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В Белгороде 23-летний ревнивец зарезал свою возлюбленную 

Газета.Ru 51 минуту назад
В Белгороде местного жителя подозревают в убийстве его возлюбленной, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, уроженка Белгорода обнаружила в квартире дома по улице Красносельской труп своей 20-летней падчерицы. К месту происшествия были направлены сотрудники полиции, которые оперативно установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 23-летний житель Ракитянского района, который состоял в отношениях с погибшей.
По версии следствия, мужчина на почве ревности нанес девушке многочисленные удары ножом в голову, шею, туловище и руки. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
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