Ещё
Водителям прописали новую меру пресечения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителям прописали новую меру пресечения 

Авторадио 22 минуты назад
Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса вступила в силу сегодня. В закон вводится новая мера пресечения — «запрет определенных действий». Её будут применятьдо вынесения приговора. В списке — несколько пунктов, в частности, ограничения на передвижение, на посещение определенных мест, на общение с конкретными людьми, которых установит суд. Кроме того, запрет на управление автомобилем. Новая мера напрямую затронет десятки тысяч водителей, которые ежегодно становятся фигурантами уголовных дел за совершение тяжких ДТП и до решения своей участи судом продолжают садиться за руль.
Авторадио: последние новости
Дело возбуждено после обнаружения тела ребенка в колодце в Свердловской области В Кузбассе кровля заброшенного здания убила 13-летнюю школьницу Осужденные по делу «Дальспецстроя» будут этапированы в Москву
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно274
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас79
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера180
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына78
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами797
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение