Водителям прописали новую меру пресечения

Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса вступила в силу сегодня. В закон вводится новая мера пресечения — «запрет определенных действий». Её будут применятьдо вынесения приговора. В списке — несколько пунктов, в частности, ограничения на передвижение, на посещение определенных мест, на общение с конкретными людьми, которых установит суд. Кроме того, запрет на управление автомобилем. Новая мера напрямую затронет десятки тысяч водителей, которые ежегодно становятся фигурантами уголовных дел за совершение тяжких ДТП и до решения своей участи судом продолжают садиться за руль.