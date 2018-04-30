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Подозреваемым в ДТП могут до суда запретить садиться за руль
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Подозреваемым в ДТП могут до суда запретить садиться за руль 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: BFM.RU
Новая статья Уголовно-процессуального кодекса вступила в силу. Она дает судам право избрания новых мер пресечения в виде запрета определенных действий для подозреваемых и обвиняемых лиц до решения суда. В том числе, среди ограничительных мер содержится запрет на управление автотранспортом, если водителя подозревают в нарушении ПДД, повлекшем смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Сурен Аванесян адвокат «Хочу подчеркнуть, что эта мера коснется не только водителей, она ограничит фигурантов уголовного дела в праве приближаться к каким-то объектам, совершать определенные действия, занимать определенные должности. И мера эта направлена не только на водителей, несколько лет назад практически все лица, виновные в совершении ДТП, повлекшего смерть потерпевшего, оказывались под стражей. И вина следствием считалась доказанной по умолчанию, и оставалось только оформить процессуальные документы. Сейчас следствие все-таки больше озадачено проблемами доказывания, и в то же время, если мера пресечения не связана с заключением под стражу, то появление любой меры пресечения, более мягкой, я могу только приветствовать. Но это не значит, что суды повально будут использовать именно эту меру пресечения. Мера пресечения может быть изменена на более строгую, вплоть до заключения под стражу. Как будут отслеживаться водители, в отношении которых мерой пресечения являлось ограничение права их управления транспортным средством, не совсем понятно».
В субботу, 28 апреля, вступил в силу штраф в 1000 рублей для тех автомобилистов, которые останавливаются на желтой «вафельной» дорожной разметке на перекрестках.
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