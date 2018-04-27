Во Владивостоке объявили сбор средств в помощь родственникам убитого воспитателя военно-морского училища

Приморцы откликнулись на призыв.

Сбор средств в помощь родственникам воспитателя Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища Дарьи Кучеренко, которая 26 апреля 2018 года, погибла от рук преступника, объявлен в краевом центре. Об этом в своем фейсбуке рассказала мать одного из нахимовцев Ирина Кузнецова

«26 апреля 2018 г. была убита воспитатель нахимовского училища Кучеренко Дарья Сергеевна. 25 апреля ей исполнилось 28 лет. Четыре года Даша занималась воспитанием 20 нахимовцев, в том числе и моего сына. Она была единственным кормильцем в семье. У Даши остались 8 летняя дочь Соня и мама. Семье нужна помощь», — говорится в соо Ранее сообщалось, что молодой человек смертельно ранил из ружья женщину, а после сам погиб от огнестрельного ранения. По предварительной информации, убийство было спровоцировано сильной ссорой. Преступление произошло в Камском переулке недалеко от места работы погибшей.