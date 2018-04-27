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В Кирове девушки напали на полицейских, приехавших по жалобе на шумную вечеринку в пять часов утра
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В Кирове девушки напали на полицейских, приехавших по жалобе на шумную вечеринку в пять часов утра 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На днях в Кирове на ул. Московской трое девушек напали на сотрудников полиции.
Сообщается, что молодые люди на съемной квартире устроили шумную вечеринку. Не выдержав шума, в 5 часов утра соседи вызвали полицию.
На место приехали двое стражей правопорядка. Молодым людям не понравилось, что их задержание снимают на камеру. Тогда девушки накинулись на полицейского и начали пинать его ногами.
Как сообщили в УМВД по Кировской области, все три девушки, участвовавшие в нападении на полицейских, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда на них наложен денежный штраф, сообщил newsler.ru.
«Кроме того, — рассказал пресс-секретарь УМВД Сергей Баранцев, — материалы по всем трем девушкам направлены в следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)».
Фото — newsler.ru
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