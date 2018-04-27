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В Петербурге взяли под домашний арест антикризисного управляющего, обвиняемого в подкупе
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В Петербурге взяли под домашний арест антикризисного управляющего, обвиняемого в подкупе 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест руководителя Сибирского центра экспертов антикризисного управления в городе Игоря Кузьмина, обвиняемого в коммерческом подкупе в 50 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Игоря Кузьмина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст.204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере") по 23 июня 2018 года", — сказали в пресс-службе, отметив, что свою вину Кузьмин не признает.
По версии следствия, Кузьмин, являясь конкурсным управляющим ООО «Балтреконструкция», потребовал от бенефициара ООО «Балтреконструкция» и ООО «ИК „Таврический“ передать ему 50 млн рублей за бездействие в интересах бенефициара и представляемого им ООО „ИК „Таврический“. Следователи пришли к выводу, что бездействие выражалось в том, что Кузьмин, осуществляя полномочия руководителя должника ООО „Балтреконструкция“, являющегося, в свою очередь, кредитором ООО „ИК „Таврический“, не будет обжаловать итоги общего собрания кредиторов ООО „ИК „Таврический“ и препятствовать действиями по передаче ООО „ИК „Таврический“ части имущества на сумму 404 млн рублей. Кроме того, Кузьмин, по версии следствия, обещал не привлекать бенефициара к субсидиарной ответственности по долгам ООО „Балтреконструкция“.
Ранее ТАСС со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Петербургу сообщил что Кузьмин был задержан у себя в кабинете в центре Петербурга при получении части подкупа — 22 млн рублей.
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