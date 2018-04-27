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Столичная полиция задержала иностранца по обвинению в организации незаконной миграции
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Столичная полиция задержала иностранца по обвинению в организации незаконной миграции 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Столичные полицейские задержали 24-летнего приезжего из Центральной Азии, обвиняемого в организации незаконной миграции на территории России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации. Установлено, что злоумышленники — уроженцы ближнего зарубежья — обеспечили разрешительными поддельными документами, дающими право пребывания на территории России, иностранных граждан», — сказала Е. Гузь.
Он отметила, что в результате проведенных следственных действий задержанному 1994 г. рождения предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В настоящие время устанавливаются соучастники преступления. Сотрудники правоохранительных органов провели 10 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты документы миграционного характера, паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны и ноутбук. Расследование уголовного дела продолжается.
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