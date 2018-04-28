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Могильщик, задушивший коллегу, отправится в колонию на 9,5 года
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Могильщик, задушивший коллегу, отправится в колонию на 9,5 года 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Вступил в законную силу приговор суда в отношении уроженца Ливенского района. Мужчина признан виновным в убийстве. В колонии строгого режима ему предстоит провести девять лет и шесть месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.
Трагедия произошла 3 июня 2016 года. Трое мужчин в состоянии опьянения рыди могилу на кладбище в селе Казанское. Двое поссорились, далее конфликт перешел в потасовку. 44-летний мужчина был избит, а потом задушен. После расправы нападавший оттащил тело в кусты и продолжил копать могилу. Она предназначалась для умершего родственника убитого.
Причастность третьего могильщика к расправе также проверялась. В мае 2017 года дело из суда было возвращено для дорасследования.
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Сообщение Могильщик, задушивший коллегу, отправится в колонию на 9,5 года появились сначала на РИА 57.
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