«Резиновую» квартиру выявили полицейские на юге Москвы

Столичные полицейские задержали женщину, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире более 20 иностранцев, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленница за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире на Мытной улице 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.