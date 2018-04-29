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«Резиновую» квартиру выявили полицейские на юге Москвы
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«Резиновую» квартиру выявили полицейские на юге Москвы 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
Столичные полицейские задержали женщину, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире более 20 иностранцев, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
«Сотрудники полиции установили, что злоумышленница за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире на Мытной улице 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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