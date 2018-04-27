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Полицейские в Москве задержали иностранца по обвинению в организации незаконной миграции
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Полицейские в Москве задержали иностранца по обвинению в организации незаконной миграции 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. В Москве возбудили уголовное дело из-за организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию России. Об этом сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
"Установлено, что злоумышленники — уроженцы ближнего зарубежья — обеспечили разрешительными поддельными документами, дающими право пребывания на территории России, иностранных граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), — добавила она.
Полицейские провели 10 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли документы миграционного характера, паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны и ноутбук. Задержан гражданин государства Центральной Азии 1994 года рождения, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Устанавливаются соучастники преступления, сообщила Гузь.
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