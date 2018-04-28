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Уклониста из Орловского района оштрафовали на 150 тысяч рублей
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Уклониста из Орловского района оштрафовали на 150 тысяч рублей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Суд вынес приговор орловцу, который уклонился от призыва на военную службу, использовав заведомо ложный документ. Ему назначено наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Кроме того, его «белый билет» признан незаконным.
Пресс-служба прокуратуры Орловской области уточняет, что мужчина предоставил в военный комиссариат медицинские документы, свидетельствующие о наличии заболеваний, препятствующих прохождению службы. Позже выяснилось, что бумаги не соответствуют действительности.
Напомним, в минувшем году прокуратура вскрыла 27 аналогичных случаев с распечатанными на принтерах справками. Материалы проверки были переданы в СКР для возбуждения уголовных дел.
Сообщение Уклониста из Орловского района оштрафовали на 150 тысяч рублей появились сначала на РИА 57.
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