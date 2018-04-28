Дело о незаконном обороте медицинского кислорода завели в Шахтах

Уголовное дело по факту незаконного оборота медицинского кислорода возбуждено в Шахтах.

По версии следствия, подозреваемые в нарушение законодательства производили на своем предприятии медицинский кислород, не имея государственной регистрации лекарственного средства, а затем продавали его в лечебные учреждения.