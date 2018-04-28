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Дело о незаконном обороте медицинского кислорода завели в Шахтах
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Дело о незаконном обороте медицинского кислорода завели в Шахтах 

АиФ Ростов 35 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Уголовное дело по факту незаконного оборота медицинского кислорода возбуждено в Шахтах.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело по п. «а» ч.2 ст. 238.1 УК РФ (незаконный оборот незарегистрированных лекарственных средств) завели на директора одной из шахтинских компаний и его работника.
По версии следствия, подозреваемые в нарушение законодательства производили на своем предприятии медицинский кислород, не имея государственной регистрации лекарственного средства, а затем продавали его в лечебные учреждения.
Незаконный бизнес пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области.
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