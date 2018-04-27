Подозреваемого в крупной краже мужчину ищут в Петрозаводске (фото)

Знакомые молодого человека подозревают его в краже ювелирных изделий.

В середине марта в полицию Петрозаводска поступило сообщение от семейной пары, проживающей в районе набережной Варкауса. В течение некоторого времени в их доме часто бывал знакомый. После одного из визитов хозяева обнаружили исчезновение ювелирных украшений. Потерпевшие оценили ущерб в 250 000 рублей.

В настоящее время полиция ведет розыск Юрьева Александра Владимировича , 1990 года рождения, который возможно причастен к этой краже. Сотрудники полиции отмечают, что мужчина легко входит в доверие, производит впечатление благопристойного и честного человека, а также пользуется вниманием у представительниц слабого пола.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55 или 8-981-402-02-72.

Конфиденциальность гарантируется.