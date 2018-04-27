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Подозреваемого в крупной краже мужчину ищут в Петрозаводске (фото)
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Подозреваемого в крупной краже мужчину ищут в Петрозаводске (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
Знакомые молодого человека подозревают его в краже ювелирных изделий.
В середине марта в полицию Петрозаводска поступило сообщение от семейной пары, проживающей в районе набережной Варкауса. В течение некоторого времени в их доме часто бывал знакомый. После одного из визитов хозяева обнаружили исчезновение ювелирных украшений. Потерпевшие оценили ущерб в 250 000 рублей.
В настоящее время полиция ведет розыск Юрьева Александра Владимировича, 1990 года рождения, который возможно причастен к этой краже. Сотрудники полиции отмечают, что мужчина легко входит в доверие, производит впечатление благопристойного и честного человека, а также пользуется вниманием у представительниц слабого пола.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55 или 8-981-402-02-72.
Конфиденциальность гарантируется.
По материалам: ptzgovorit.ru
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