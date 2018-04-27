Американские полицейские случайно застрелили звукооператора реалити‐шоу «Копы»

Во время съемок реалити‐шоу «Копы» погиб звукооператор передачи. Его настигла шальная пуля полицейских, которые вели перестрелку с грабителем. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Сотрудники полиции получили сообщение об ограблении фастфуда в США . Когда правоохранители приехали по указанному адресу, они открыли огонь по преступнику. В результате их действий пострадал звукооператор, который получил смертельное ранение. Грабитель также погиб во время перестрелки.

Позже видеозапись опубликовали на YouTube. В отношении стражей правопорядка возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, который по неизвестной причине убил жителя Санкт‐Петербурга.