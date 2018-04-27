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Американские полицейские случайно застрелили звукооператора реалити‐шоу «Копы»
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Американские полицейские случайно застрелили звукооператора реалити‐шоу «Копы» 

360tv.ru 29 минут назад
Во время съемок реалити‐шоу «Копы» погиб звукооператор передачи. Его настигла шальная пуля полицейских, которые вели перестрелку с грабителем. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Сотрудники полиции получили сообщение об ограблении фастфуда в США. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, они открыли огонь по преступнику. В результате их действий пострадал звукооператор, который получил смертельное ранение. Грабитель также погиб во время перестрелки.
Позже видеозапись опубликовали на YouTube. В отношении стражей правопорядка возбудили уголовное дело.
Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, который по неизвестной причине убил жителя Санкт‐Петербурга.
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