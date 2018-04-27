В Волгоградской области с начала гуда возбуждено почти 200 дел из-за незаконной регистрации мигрантов

Волгоградской области с начала текущего года возбуждены 192 уголовных дела по фактам незаконной регистрации или постановки на миграционный учет иностранных граждан, сообщает НовостиВолгограда.ру со ссылкой на региональное МВД

В сообщении поясняется, что посредники мигрантов чаще всего ищут жителей региона, испытывающих финансовые трудности, и предлагают за небольшое денежное вознаграждение фиктивно поставить на миграционный учет по месту своего жительства прибывших в регион иностранцев.

Обычно предлагается 2 тыс. руб. за человека, поэтому некоторые жители региона соглашаются зарегистрировать как можно больше мигрантов. В некоторых случаях количество зарегистрированных в одной квартире мигрантов доходило до абсурда, например, в одном из домов поселка Самофаловка Городищенского района установлен факт регистрации 64 иностранцев, в Ленинском районе — 30.

Те, кто согласился на такую сделку, попадают под статью 322.3 УК РФ. С начала 2018 года 107 уголовных дел в отношении таких граждан уже расследованы и направлены в суд. Обвиняемых ждут штрафы в размере от 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до 3 лет.