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Жителя Майкопского района оштрафовали за оскорбление
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Жителя Майкопского района оштрафовали за оскорбление 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Майкопского района провела проверку по обращению местного жителя, сообщившего об оскорблениях, высказанных в его адрес.
«Установлено, что в адрес заявителя грубой нецензурной бранью высказался житель п. Тульского Майкопского района», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
По постановлению прокуратуры района мировой суд привлек виновное лицо к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.
Штраф правонарушителю необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления суда в законную силу.
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