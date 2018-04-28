Жителя Майкопского района оштрафовали за оскорбление

Прокуратура Майкопского района провела проверку по обращению местного жителя, сообщившего об оскорблениях, высказанных в его адрес.

«Установлено, что в адрес заявителя грубой нецензурной бранью высказался житель п. Тульского Майкопского района», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

По постановлению прокуратуры района мировой суд привлек виновное лицо к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Штраф правонарушителю необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления суда в законную силу.