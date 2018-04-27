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Мужчина напал на росгвардейца с ножом в Ставрополе
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Мужчина напал на росгвардейца с ножом в Ставрополе 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники полиции задержали в Ставрополе мужчину, который напал на сотрудника СОБРа. Как сообщил портал Newstracker.ru, об этом стало известно от управления Росгвардии по региону.
Как установили сотрудники правоохранительных органов,
33-летний
выпивший мужчина взял у знакомого нож якобы для разделки мяса. После этого он встретил в подъезде сотрудника СОБР, и, угрожая, потребовал денег. Однако нападавший получил отказ. Злоумышленник попытался ударить спецназовца ножом в грудь и шею. Тот применил боевые приемы и обезвредил нападавшего. Позже стало известно, что последний был многократно судим.
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