Мужчина напал на росгвардейца с ножом в Ставрополе

Сотрудники полиции задержали в Ставрополе мужчину, который напал на сотрудника СОБРа. Как сообщил портал Newstracker.ru, об этом стало известно от управления Росгвардии по региону.

33-летний

выпивший мужчина взял у знакомого нож якобы для разделки мяса. После этого он встретил в подъезде сотрудника СОБР, и, угрожая, потребовал денег. Однако нападавший получил отказ. Злоумышленник попытался ударить спецназовца ножом в грудь и шею. Тот применил боевые приемы и обезвредил нападавшего. Позже стало известно, что последний был многократно судим.