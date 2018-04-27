В Уфе бизнесмен заказал знакомого за долг в 100 тыс. рублей

pixabay.com В Башкирии бизнесмен «заказал» знакомого из-за долга в 100 тыс. рублей. И заказчик и исполнитель получили длительные сроки заключения, которые они будут отбывать в колонии строгого режима

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, заказчик и жертва были знакомы. Потерпевший задолжал бизнесмену 100 тыс. рублей и неоднократно оскорблял его. Мстительный бизнесмен, занимающийся строительным бизнесом, решил не спускать подобное и нанял киллера, пообещав тому за работу также 100 тыс. рублей. Киллер сам был неоднократно судим.

В феврале 2014 года в селе Алексеевка Уфимского района, на выходе из собственного дома, потерпевший был убит. Киллер несколько раз выстрелил ему в сердце и в голову из травматического пистолета. Ранения были смертельными.

Уголовное дело рассматривалось в суде присяжных. На основании их вердикта Верховный суд РБ вынес приговор бизнесмену и наемному убийце. Они получили 16 и 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года. Наказание было назначено в зависимости от роли и степени участия.