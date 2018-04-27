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Избивший детей житель Краснодара остался на свободе
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Тотальная нумерация россиян, демонстрация "Корсара" и другие события дня
Тотальная нумерация россиян, демонстрация "Корсара" и другие события дня

Избивший детей житель Краснодара остался на свободе 

360tv.ru 1 час назад
Мужчину, избившего школьников на детской площадке, приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы. Все это время он не может уехать из города и должен отмечаться у инспектора ФСИН. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
27 апреля мировой судья вынес приговор преступнику. Обвинение настаивало на лишении свободы до двух лет. Однако мужчина извинился перед потерпевшими.
Обычная драка между школьниками на улице Гидростроителей закончилась скандалом. В октябре прошлого года на детской площадке девятилетний мальчик несколько раз ударил другого по голове. Он пожаловался на обидчика отчиму, после чего оба пошли на площадку, где были дети. Мужчина ударил обидчика приемного сына по лицу, а потом завалил на землю. Затем еще раз стукнул ребенка. У потерпевшего был ушиб нижней губы и носа. У него появились гематомы на теле. Разъяренный мужчина не оставился на одном школьнике. Он ударил другого ребенка в область лица.
Суд состоялся 30 января. Обвиняемый подал ходатайство о возвращение на дорасследование дела, однако оно было отклонено.
На улице Союза Печатников в Санкт‐Петербурге неизвестные жестоко избили 11‐летнего школьника. Потерпевший получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.
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