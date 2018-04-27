В Татарстане угонщик два дня пилил «добычу» в гараже и сдал ее на металлолом за 15 тысяч

Татарстане угонщик распилил украденный автомобиль и по частям сдал его на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

С заявлением об угоне автомашины ИЖ-2715 24 апреля обратился 54-летний мужчина. Он сообщил, что автомашина угнана от его дома в поселке З. Я. Б. в Набережных Челнах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК России «Угон».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установилиличность подозреваемого и задержали его. Им оказался неработающий 28-летний этого же поселка.

Он признался, что отбуксировал автомобиль в арендованный гараж. Там в течение двух дней он распиливал машину, а потом сдал частями в пункт приема металлолома, за что получил 15 тысяч рублей.

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.