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В Татарстане угонщик два дня пилил «добычу» в гараже и сдал ее на металлолом за 15 тысяч
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В Татарстане угонщик два дня пилил «добычу» в гараже и сдал ее на металлолом за 15 тысяч 

Газета.Ru 1 час назад
В Татарстане угонщик распилил украденный автомобиль и по частям сдал его на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
С заявлением об угоне автомашины ИЖ-2715 24 апреля обратился 54-летний мужчина. Он сообщил, что автомашина угнана от его дома в поселке З. Я. Б. в Набережных Челнах.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК России «Угон».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установилиличность подозреваемого и задержали его. Им оказался неработающий 28-летний этого же поселка.
Он признался, что отбуксировал автомобиль в арендованный гараж. Там в течение двух дней он распиливал машину, а потом сдал частями в пункт приема металлолома, за что получил 15 тысяч рублей.
Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
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