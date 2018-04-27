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Рецидивист ворвался в квартиру жительницы Карелии
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Рецидивист ворвался в квартиру жительницы Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина проходит подозреваемым по делу о незаконном проникновении в чужое жилище.
Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении жителя Кеми.
По версии следствия, 18 апреля мужчина, будучи пьяным, незаконно проник в жилище своей знакомой, сломав запирающее устройство двери квартиры, расположенной в многоквартирном доме.
Ранее подозреваемый 12 раз привлекался к уголовной ответственности, 2 последние судимости не сняты и не погашены. Мужчина был освобожден из мест лишения свободы в 2015 году.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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