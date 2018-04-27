Рецидивист ворвался в квартиру жительницы Карелии

Мужчина проходит подозреваемым по делу о незаконном проникновении в чужое жилище.

По версии следствия, 18 апреля мужчина, будучи пьяным, незаконно проник в жилище своей знакомой, сломав запирающее устройство двери квартиры, расположенной в многоквартирном доме.

Ранее подозреваемый 12 раз привлекался к уголовной ответственности, 2 последние судимости не сняты и не погашены. Мужчина был освобожден из мест лишения свободы в 2015 году.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года,

— сообщили в СК.