В Петербурге перекрыли крупный канал поставок наркотиков из Европы

Пправоохранительные органы установили организаторов и активных членов наркогруппировки в городе и Ленинградской области . Из оборота изъято более около 176 кг различных видов наркотиков и 5 тыс. таблеток.

Кроме того, у членов ОПГ нашли внушительный арсенал, включающий, среди прочего, пистолет-пулемет, гранаты и более 1000 патронов. Возбуждено два уголовных дела, все причастные — арестованы.