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В Петербурге перекрыли крупный канал поставок наркотиков из Европы
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В Петербурге перекрыли крупный канал поставок наркотиков из Европы 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Федеральная служба Безопасности и МВД России перекрыли крупный канал поставок наркотиков из стран Евросоюза в Северную столицу. Задержаны с поличным шесть активных членов ОПГ.
Пправоохранительные органы установили организаторов и активных членов наркогруппировки в городе и Ленинградской области. Из оборота изъято более около 176 кг различных видов наркотиков и 5 тыс. таблеток.
Кроме того, у членов ОПГ нашли внушительный арсенал, включающий, среди прочего, пистолет-пулемет, гранаты и более 1000 патронов. Возбуждено два уголовных дела, все причастные — арестованы.
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