Мошенник собирал дань с министров в благодарность за должности и попался

Киргизии местный житель обманывал новых министров правительства страны, собирая с них деньги за якобы «назначение на должность». Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах Киргизии сообщает агентство 24.kg.

По словам собеседника агентства, мошенник звонил ряду министров и занимался вымогательством. В частности, звонок поступил главе министерства сельского хозяйства Киргизии Нурбеку Мурашеву.

«Он представлялся «правой рукой» президента и говорил, мол, за кресло надо благодарить. Брал немного, но с нескольких глав ведомств ему удалось содрать по 150 долларов», — рассказал собеседник издания.

Днем 27 апреля мошенник был задержан. Им оказался 25-летний житель страны. Правоохранители сообщили, что мужчина помещен в изолятор временного содержания, по факту его действий возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».