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Уголовное дело о хищении 2,1 млрд рублей у Нота-Банка и «Мостотреста» ушло в суд
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Уголовное дело о хищении 2,1 млрд рублей у Нота-Банка и «Мостотреста» ушло в суд 

Банки.ру 24 минуты назад
В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей Нота-Банка (лицензия отозвана в ноябре 2015 года) и их сообщницы. Фигуранты обвиняются в хищении денежных средств данной кредитной организации и ПАО «Мостотрест» на сумму более 2,1 млрд рублей, указано в сообщении Генпрокуратуры.
По версии следствия, один из руководителей банка в 2015 году похитил 1,5 млрд рублей денежных средств, размещенных там «Мостотрестом» на депозите.
«Кроме того, они с братом присвоили 321 млн рублей, оформив их в качестве необеспеченного личного займа, не возвращенного банку», — говорится в релизе правоохранителей.
Также финансист вместе с сообщницей незаконно завладели денежными средствами банка в размере 350 млн рублей путем их перечисления на основании фиктивного договора на счет подконтрольной ему фирмы-однодневки.
Уголовное дело, расследованное следственным департаментом МВД России, направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Имена фигурантов дела в сообщении не приводятся. Напомним, в августе 2016 года сообщалось об аресте бывшего председателя правления и совладельца Нота-Банка Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-Банка и в число его совладельцев, и экс-финдиректора Галины Марчуковой. Расследование в отношении руководства Нота-Банка началось после обращения в полицию гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова, поясняла газета «Коммерсант».
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