Уголовное дело о хищении 2,1 млрд рублей у Нота-Банка и «Мостотреста» ушло в суд

По версии следствия, один из руководителей банка в 2015 году похитил 1,5 млрд рублей денежных средств, размещенных там «Мостотрестом» на депозите.

«Кроме того, они с братом присвоили 321 млн рублей, оформив их в качестве необеспеченного личного займа, не возвращенного банку», — говорится в релизе правоохранителей.

Также финансист вместе с сообщницей незаконно завладели денежными средствами банка в размере 350 млн рублей путем их перечисления на основании фиктивного договора на счет подконтрольной ему фирмы-однодневки.