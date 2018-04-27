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Депутату Алексею Зеленцову приостановили членство в «Единой России»
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Депутату Алексею Зеленцову приостановили членство в «Единой России» 

ProOren 30 минут назад
Фото: ProOren
Об этом в эфире «Эха Москвы в Оренбурге» заявил глава регионального отделения партии, вице-спикер оренбургского Заксоба Олег Димов. Глава отделения отметил, что в случае признания вины депутат лишится членства в партии. Олег Димов отметил положительные качества Алексея Зеленцова, однако уточнил, что в случае нарушения закона, за это «придется отвечать».
Приостановление членства в партии может быть связано с решением суда в отношении депутат оренбургского городского Совета.
Напомним, 24 апреля Ленинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения одному из городских депутатам в виде домашнего ареста сроком на два месяца. По информации суда, ему предъявлены обвинения по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Ранее в отношении депутата возбудили уголовное дело. В сообщении суда говорится, что предполагаемое хищение бюджетных средств могло произойти при строительстве-реконструкции детского образовательно-оздоровительного центра «Солнечная страна» в селе Ташла Тюльганского района.
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