Депутату Алексею Зеленцову приостановили членство в «Единой России»

Об этом в эфире « Эха Москвы Оренбурге » заявил глава регионального отделения партии, вице-спикер оренбургского Заксоба Олег Димов. Глава отделения отметил, что в случае признания вины депутат лишится членства в партии. Олег Димов отметил положительные качества Алексея Зеленцова , однако уточнил, что в случае нарушения закона, за это «придется отвечать».

Приостановление членства в партии может быть связано с решением суда в отношении депутат оренбургского городского Совета.

Напомним, 24 апреля Ленинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения одному из городских депутатам в виде домашнего ареста сроком на два месяца. По информации суда, ему предъявлены обвинения по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Ранее в отношении депутата возбудили уголовное дело. В сообщении суда говорится, что предполагаемое хищение бюджетных средств могло произойти при строительстве-реконструкции детского образовательно-оздоровительного центра «Солнечная страна» в селе Ташла Тюльганского района.