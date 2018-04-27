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На Ямале ликвидировали крупную сеть наркоторговцев
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На Ямале ликвидировали крупную сеть наркоторговцев 

RT на русском 28 минут назад
В Ямало-Ненецком автономном округе ликвидировали крупную сеть наркоторговцев, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
Представителям следственного отдела по Лабытнанги СУ СК России по региону удалось вычислить пятерых членов группы. Все они арестованы.
В их поимке участвовали сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств УМВД России по ЯНАО при силовой поддержке бойцов спецподразделения УМВД России по ЯНАО «Гром».
Также ликвидирована лаборатория по производству наркотиков.
Арестованным предъявили обвинения в производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, в том числе посредством интернета. До окончания расследования все члены группы будут находиться под стражей по решению суда.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске пресекли деятельность наркопритона.
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