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Мошенничество через интернет и мобильную связь набирает обороты в Нижегородской области
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Мошенничество через интернет и мобильную связь набирает обороты в Нижегородской области 

В городе N 35 минут назад
Фото: В городе N
Самым распространенными преступлениями в Нижегородской области являются кражи и мошенничества. Причем растет количество случаев хищений через интернет и мобильную связь. Об этом в ходе пресс-конференции 27 апреля сообщил заместитель начальника следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Виктор Конев.
Всего в 2017 году ГСУ по Нижегородской области было принято к производству более 30 тысяч уголовных дел. В суд направлено свыше пяти тысяч дел с 6,2 тысячи обвиняемыми, которые проходили по ним.
По уголовным делам следователям было возмещено порядка 390 миллионов рублей ущерба. Всего нанесенный ущерб по уголовным делам в 2017 году оценивается в 707 ммллионов рублей. Добиться такой суммы взыскания удалось за счет того, что многие похищенные вещи сотрудниками полиции были найдены, кроме того, на имущество некоторых преступников наложили арест.
Как отметил Конев, самыми опасным для общества являются организованные преступные группы. В 2017 году полиция направила в суд 39 уголовных дел в отношении ОПГ, состоящих из 111 участников. Всего эти группы совершили 126 преступлений, среди которых торговля наркотиками, незаконная банковская деятельность и фальшивомонетчество.
Ранее сообщалось, что более 22 килограммов наркотиков изъяли нижегородские полицейские в 2018 году.
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