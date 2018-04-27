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В Бахчисарае перевозчик «заработал» на льготниках полмиллиона рублей
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В Бахчисарае перевозчик «заработал» на льготниках полмиллиона рублей 

РИА Новости Крым 36 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В Бахчисарае индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, обвиняется в мошенничестве. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"По версии следствия, обвиняемый при осуществлении расчета сумм компенсации за провоз льготной категории граждан в пригородном сообщении завысил количество рейсов, таким образом незаконно получив свыше 0,5 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), которое направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ведомстве добавили, что в ходе досудебного следствия был возмещен в полном объеме причиненный преступлением ущерб.
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