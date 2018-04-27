В Бахчисарае перевозчик «заработал» на льготниках полмиллиона рублей

"По версии следствия, обвиняемый при осуществлении расчета сумм компенсации за провоз льготной категории граждан в пригородном сообщении завысил количество рейсов, таким образом незаконно получив свыше 0,5 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве добавили, что в ходе досудебного следствия был возмещен в полном объеме причиненный преступлением ущерб.