Избившего двух детей краснодарца суд оставил на свободе

Краснодар . 28 апр. — Новая Кубань. 34-летний краснодарец Александр Логвинов приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. В этот период мужчина должен будет отмечаться у сотрудника ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний — прим. «НК»), также ему запрещено покидать пределы города.

Как рассказал «Кубанским новостям» адвокат потерпевших Василий Ястреб, уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Побои». Юристы настаивали на 2 годах реального лишения свободы., однако судья смягчил приговор. Подозреваемый в зале суда принес извинения потерпевшим.

Напомним, резонансный инцидент произошел 1 октября 2017 года на одной детский площадок микрорайона Гидростроителей. В социальные сети попало видео, на котором взрослый мужчина избивает двух мальчиков. Позже СМИ стала известна предыстория конфликта: оказалось, группа детей не поладила между собой, один из школьников пришел домой и пожаловался отчиму. Тот не долго думая отправился «мстить» обидчикам сына.