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Сотрудники полиции в Красноярском крае спасли из горящего дома двух человек
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Сотрудники полиции в Красноярском крае спасли из горящего дома двух человек 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 25 минут назад
Накануне ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением водителя, который повторно управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ходе составления материалов один из полицейских увидел, что в расположенном рядом жилом доме в одной из квартир на третьем этаже произошло возгорание. Инспекторы отдельного взвода ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Минусинский» старший лейтенант полиции Александр Черкашин и лейтенант полиции Сергей Балуйков, сообщив о произошедшем в дежурную часть полиции и сотрудникам МЧС отправились на место происшествия. Оказавшись на третьем этаже общежития, сотрудники полиции стали стучать во все двери и просить жильцов немедленно выйти на улицу.
В соседней от очага возгорания квартире полицейские обнаружили спящую гражданку, которая не приходила в сознание. На руках автоинспекторы вынесли девушку на улицу, а затем помогли спуститься пожилой женщине из другой квартиры. К этому моменту подоспели сотрудники МЧС. Вместе с ними полицейские эвакуировали порядка 14 человек.
В общей сложности из дома были эвакуированы 73 человека. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Пострадавших при пожаре нет.
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