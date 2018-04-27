Сотрудники полиции в Красноярском крае спасли из горящего дома двух человек

Накануне ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением водителя, который повторно управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ходе составления материалов один из полицейских увидел, что в расположенном рядом жилом доме в одной из квартир на третьем этаже произошло возгорание. Инспекторы отдельного взвода ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Минусинский» старший лейтенант полиции Александр Черкашин и лейтенант полиции Сергей Балуйков, сообщив о произошедшем в дежурную часть полиции и сотрудникам МЧС отправились на место происшествия. Оказавшись на третьем этаже общежития, сотрудники полиции стали стучать во все двери и просить жильцов немедленно выйти на улицу.

В соседней от очага возгорания квартире полицейские обнаружили спящую гражданку, которая не приходила в сознание. На руках автоинспекторы вынесли девушку на улицу, а затем помогли спуститься пожилой женщине из другой квартиры. К этому моменту подоспели сотрудники МЧС. Вместе с ними полицейские эвакуировали порядка 14 человек.

В общей сложности из дома были эвакуированы 73 человека. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Пострадавших при пожаре нет.