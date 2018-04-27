В Советске продавец похитил из сейфа магазина 84 тысячи рублей

В межмуниципальный отдел МВД России «Советский» поступила информация о проникновении в один из магазинов по улице Ленина районного центра.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что стекло входной двери разбито, а из сейфа похищена выручка торговой точки в сумме более 84 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в течение часа задержали подозреваемого в краже — им оказался 30-летний продавец данного магазина. Он сознался в совершении преступления, пояснив, что знал условное место, хранится ключ от сейфа.

«Воспользоваться похищенными деньгами злоумышленник не успел, их в ходе обыска в полном объеме изъяли полицейские», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На время проведения следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото — newnn.ru