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В Советске продавец похитил из сейфа магазина 84 тысячи рублей
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В Советске продавец похитил из сейфа магазина 84 тысячи рублей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В межмуниципальный отдел МВД России «Советский» поступила информация о проникновении в один из магазинов по улице Ленина районного центра.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что стекло входной двери разбито, а из сейфа похищена выручка торговой точки в сумме более 84 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска в течение часа задержали подозреваемого в краже — им оказался 30-летний продавец данного магазина. Он сознался в совершении преступления, пояснив, что знал условное место, хранится ключ от сейфа.
«Воспользоваться похищенными деньгами злоумышленник не успел, их в ходе обыска в полном объеме изъяли полицейские», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На время проведения следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото — newnn.ru
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