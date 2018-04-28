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В Новосибирске мужчины обобрали знакомого на 167 тысяч рублей
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В Новосибирске мужчины обобрали знакомого на 167 тысяч рублей 

АиФ-Новосибирск 15 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Октябрьском районе новосибирские полицейские задержали подозреваемых в совершении разбоя. Один из задержанных — 33-летний житель Читы, другой — 28-летний житель Курганской области.
24 апреля в Октябрьском районе подозреваемые проникли в дом по улице Садовая, избили и связали хозяина. А потом украли у потерпевшего карабин «Сайга», два ноутбука, сотовый телефон и другие вещи. Причиненный ущерб составил 167 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Подозреваемые и потерпевший ранее были знакомы: вместе работали на различных стройках. При задержании полицейские изъяли у нападавших часть похищенного имущества, в том числе — карабин. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Подозреваемые заключены под стражу. Проводится расследование.
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