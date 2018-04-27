Руководство псковской Росгвардии может уйти в отставку из-за коррупционного скандала 

Несколько уголовных дел с подозрением во взятке заведено на руководство Росгвардии по Псковской области, сообщили «Псковской губернии» два источника, близких к правоохранительным органам. По предварительной информации, во время празднования Дня Росгвардии руководство ведомства предложило начальникам ряда псковских частных охранных предприятий оплатить праздничный стол. Это действие было расценено как взятка. Записи нескольких разговоров попали в руки силовых структур, которые после допросов директоров несколких ЧОП передали материалы в следственное управление. По информации «Псковской губернии», дело заведено на замначальника псковской Росгвардии — начальника ОМОН, который будет отправлен в отставку, а также его заместителя по ОМОН. Про уголовное дело в отношении главы Росгвардии Игоря Иванова информации пока нет, но скорее всего в ближайшее время он будет отправлен в отставку. В следственном управлении СК РФ по Псковской области информацию подробно не комментируют, отметив, что «пока никаких заслуг следственных органов [в деле] нет». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».