До 20 лет колонии грозит череповчанину за продажу наркотиков

Больше 50 граммов запрещенных веществ нашли у 25-летнего череповчанина. Наркодилера задержали полицейские линейного отдела УМВД

Как оказалось, молодой человек официально нигде не работал, зарабатывая на жизнь только распространением наркотиков. Когда его задержали, он успел сделать не меньше семи закладок с запрещенными веществами. Их адреса покупателям сообщал по интернету.

Поймали дилера с поличным, когда тот делал очередную закладку в Череповце на берегу реки Ягорбы. С собой у него было еще 23 свертка общим весом в 53 грамма.

В отношении распространителя наркотиков возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.