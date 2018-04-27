Ростовских бизнесменов подозревают в незаконном производстве «медицинского кислорода»

По версии следствия, подозреваемые производили на предприятии лекарственный препарат — «медицинский кислород газообразный» — без государственной регистрации, затем сбывали его в лечебные учреждения.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации и его подчиненного. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (незаконный оборот незарегистрированных лекарственных средств) В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — говорится в сообщении.