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Ростовских бизнесменов подозревают в незаконном производстве «медицинского кислорода»
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Ростовских бизнесменов подозревают в незаконном производстве «медицинского кислорода» 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении директора и сотрудника компании, подозреваемых в незаконном производстве «медицинского кислорода» и его продажу больницам. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
По версии следствия, подозреваемые производили на предприятии лекарственный препарат — «медицинский кислород газообразный» — без государственной регистрации, затем сбывали его в лечебные учреждения.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации и его подчиненного. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (незаконный оборот незарегистрированных лекарственных средств) В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — говорится в сообщении.
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