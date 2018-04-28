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В Татарстане МУП незаконно заработал около 1 млн руб. на поборах за погребения умерших
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В Татарстане МУП незаконно заработал около 1 млн руб. на поборах за погребения умерших 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Незаконный прокат лопат для рытья могил организовали в Набережных Челнах чиновники «Горкоммунхоза» и заработали на этом около миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте КР по Республике Татарстан.
По версии следствия, работники МУП по указанию пока не установленного лица брали с родственников умерших по 245 рублей на оформление документов, а также аренду лопат для рытья могил. Вырученные деньги в размере 977 тысяч рублей поступали на внебюджетные счета, с которых затем начисляли заработную плату, премии и иные выплаты.
Такие действия считаются незаконными, так как при этом какие-либо документы МУП для погребения не оформляет, а книга регистрации места захоронения оформляется отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполкома, подчеркнули в СК.
В отношении сотрудников «Горкоммунхоза» возбудили уголовное дело по статье «превышении служебных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), по которой им грозит штраф до 80 тысяч рублей, а также до четырёх лет тюрьмы.
Следствие продолжается и устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности сотрудников МУП.
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